Pantanal: Velho do Rio diz que Maria Marruá vai voltar

Velho do Rio dá pista sobre o retorno de Maria Marruá e Juma fica encantada na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h52

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai surpreender Juma (Alanis Guillen) com uma informação sobre a mãe dela, Maria Marruá (Juliana Paes). Ele vai revelar que a mãe dela deverá voltar à vida em breve. Isso acontecerá após a jovem engravidar do primeiro filho com Jove (Jesuíta Barbosa).

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Juma ficará preocupada ao descobrir que uma onça morreu na região da fazenda. Ela perguntará para o Velho do Rio se era a onça que era sua mãe, Maria, mas ele dirá que não.

Assim, a jovem pergunta sobre onde a mãe está naquele momento e o Encantado diz: “Você cuide bem dessa oncinha que você está trazendo na sua barriga”. Juma fica pensativa sobre o que ouviu e só entende um tempo depois.

Em conversa com Jove, Juma revela que sua mãe, Maria Marruá, deverá reencarnar em sua filha. Apontando para a sua barriga de grávida, ela diz que a mãe está voltando para ela e será a filha deles.

Bastidores da novela Pantanal

Nesta semana, a atriz Alanis Guillen apareceu com uma barriga falsa de grávida nos bastidores das gravações da novela Pantanal. Ela registrou o momento em que estava indo para uma locação de barco e deixou à mostra a barriga postiça embaixo do figurino.

Vale lembrar que parte do elenco da novela Pantanal está no Mato Grosso do Sul para gravar novas cenas externas da novela. A história é um sucesso de audiência e de público.