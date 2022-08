Pantanal: Velho do Rio dá um jeito de dar uma escapada do pantanal. Saiba o motivo

Velho do Rio tomará uma atitude para mexer com o destino de Jove após ver o neto se afastando da fazenda na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h49

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai atrás de Jove (Jesuíta Barbosa) em Santa Catarina para trazer o neto de volta para a fazenda. Ele tomará essa decisão para reaproximar o neto de Juma (Alanis Guillen) e colocá-lo de volta em seu destino.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Jove vai ficar encantado por Miriam (Liza Del Dala) ao visitar uma fazenda em Santa Catarina. Os dois vão ficar muito próximos e isso preocupará o Velho do Rio.

Assim, o ser mágico usará os seus poderes para influenciar o neto. Um dia, Jove vai conversar com um senhor enquanto estiver fazendo uma tarefa na fazenda e ficará feliz com o contato. Pouco depois, ele conta para Miriam sobre a ajuda que recebeu de um senhor e ela diz que não tem nenhum senhor trabalhando naquela área. Com isso, Jove percebe que deve ter falado com o Velho do Rio e resolve voltar para a fazenda.

Liza Del Dala revela mais detalhes sobre a personagem Miriam na novela Pantanal

Estreante nas novelas, a atriz Liza Del Dala interpretará Miriam, uma personagem que vai chegar para mexer com o coração de Jove na novela Pantanal. "Miriam é uma jovem engajada em salvar o futuro, e ela entende que melhorar a forma de viver da sociedade reflete muito na sua própria qualidade de vida e na vida de quem ama. Ela é uma mulher com uma alma esperançosa, e é daí que parte sua energia para tornar-se essa ponte entre "o velho e o novo". Miriam é altruísta e não tem medo desse ser seu modus operandi em todas as áreas de sua vida", disse ela.

A artista ainda revelou como será a relação de Miriam e Jove na história. "A relação de Miriam e Jove se inicia através da afinidade que os dois encontram no campo intelectual, e isso abre espaço para descobrirem novas afinidades, e uma sintonia começa a se estabelecer e em sequência um entrosamento entre os dois se cria, uma ligação orgânica. E essa relação simpática, leve e construída de forma inesperada por eles dá infinitos cenários de como isso pode terminar. Miriam e Jove constroem uma conexão que se firma sem esforço, de forma natural, por isso esse relacionamento acaba mexendo em outras áreas da vida dos dois jovens engajados", declarou.

Jove (Jesuíta Barbosa) e Miriam (Liza Del Dala) na novela Pantanal - Foto: Globo / João Miguel Junior

