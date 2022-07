Pantanal: Veja o bolo dos dois casamentos da novela

Jove, Juma, Muda e Tibério vão se casar na mesma festa de casamento na novela Pantanal e a produção preparou um bolo especial para a grande celebração. Confira as fotos!

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o público vai conferir uma grande festa de casamento para celebrar as uniões de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) e de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). A produção da trama preparou uma festança com direito a muita comida, bolo especial e roda de viola.

Para celebrar o casamento, a produção de arte fez um bolo grande. “Escolhemos um bolo bem rústico, para não fazer nada com cara do Rio de Janeiro. O bolo tem cerca de 125 fatias e é indicado para uma festa de 200 convidados. Tem três andares e é um naked cake, com massa amanteigada e recheio de doce de leite”, contou a produtora de arte Mirica Vianna.

A festa ainda terá muita bebida e churrasco pantaneiro. "No casamento serão servidas comidas típicas da região, como arroz carreteiro, pratos feitos com aipim, milho, sopa paraguaia etc. Para a produção, imaginamos que Filó (Dira Paes) recebe vizinhas e vizinhos que ajudam a preparar todos os pratos e ajeitar toda a festa, pois entendemos que aconteceria dessa forma no Pantanal. Mas o principal é realmente o churrasco. Logo que chegou na locação, o Almir Sater se aproximou do churrasqueiro e deu uma consultoria informal (risos), disse que escolhemos tudo bem certinho para um típico churrasco pantaneiro. Tivemos costela, peito de costela e ponta de peito num fogo de chão", disse Mirica.

A decoração da festa foi feita com flores de papel. "Temos no Pantanal uma vegetação similar de alguma forma à do Cerrado e com isso quase não há flores, e quando há, são muito pequenas. Por isso, encomendamos com uma artesão flores de papel, imaginando que elas poderiam ter sido feitas por mulheres da região", afirmou a produtora de arte.

O casamento ainda terá roda de viola com os personagens Eugênio (Almir Sater), Trindade (Gabriel Sater) e músicos convidados, incluindo Guilherme Rondon, Paulo Simões, Marcelo Ribeiro, Marcelus Anderson, Renan Nonato e Fábio Kaida.

Veja as fotos dos bastidores da cena do casamento de Juma, Jove, Muda e Tibério na novela Pantanal:

Fotos: Globo / João Miguel Júnior