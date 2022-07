Pantanal: Trindade vira assombração e aparece para Alcides

Após ir embora da fazenda de José Leôncio, Trindade volta como uma assombração no meio da noite para anunciar 'desgraça' na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h25

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Trindade (Almir Sater) vai aparecer como um fantasma no quarto de Alcides (Juliano Cazarré) para dar um aviso sobrenatural. Ele vai surgir como uma assombração para anunciar que uma tragédia está perto de acontecer na trama.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Trindade terá ido embora da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) após engravidar Irma (Camila Morgado). Enquanto isso, Alcides terá ido morar na fazenda de José Leôncio após Tenório (Murilo Benício) descobrir o caso dele com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Em uma noite, Alcides estará se preparando para dormir quando se depara com Trindade como uma assombração em seu quarto. Ele se assusta com a presença sobrenatural do peão, que traz um recado. “Só vim dizer que a desgraça vai sorrir por aqui antes do esperado...”, declara o peão. Então, Alcides puxa a faca e diz para o cramulhão ir embora dali. No mesmo momento, ele desaparece.

José Lucas será baleado na novela Pantanal

Nos próximos capítulos de Pantanal, José Lucas (Irandhir Santos) ficará entre a vida e a morte. Isso porque Tenório vai contratar um pistoleiro para acabar com José Leôncio e seus três filhos após eles abrigarem Maria Bruaca e Alcides em sua fazenda.

O pistoleiro vai conseguir dar um tiro em José Lucas. Na sequência, o peão estará andando a cavalo em um pasto quando é atingido pelo disparo e cai no chão. Pouco depois, o pistoleiro conta para Tenório que já atingiu um dos alvos.

Então, o cavalo de José Lucas voltará para a fazenda e Tadeu (José Loreto) ficará preocupado ao ver o cavalo sem o irmão. Assim, o público verá José Lucas agonizando no pasto por causa do ferimento.