Pantanal: Trindade reaparece como uma assombração na fazenda

Após abandonar Irma grávida, Trindade ressurge na fazenda e dá um grande susto no Alcides na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 11h37

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o público vai ter a chance de rever o personagem Trindade (Gabriel Sater), que foi embora da fazenda. Ele vai reaparecer como uma assombração e junto com o Cramulhão para mandar um recado.

Nas cenas, Trindade aparece para Alcides (Juliano Cazarré) no galpão da fazenda e dá um susto no peão. “Credo em Cruz, Ave Maria”, diz o peão ao se deparar com o amigo. “É assim que se recebe um velho amigo? Só vim dizer que a desgraça vai sorrir por aqui antes do esperado”, diz o homem que tem pacto com o cramulhão.

Alcides fica assusta e manda o homem ir embora. “Sai pra lá, Cramulhão! Repete isso, que eu te pico na faca, excomungado”, declara. Então, Zaquieu (Silvero Pereira) aparece e pergunta o que está acontecendo.

Assim, Alcides diz que é o Trindade, mas Zaquieu não vê nada. Assustado, o amante de Maria Bruaca desconversa ao perceber que Trindade já desapareceu.

José Lucas e Irma vão se reaproximar em Pantanal

Nos próximos capítulos de Pantanal, a relação de José Lucas (Irandhir Santos) e Irma (Camila Morgado) vai ficar mais próxima. Os dois vão estar com os corações destruídos após decepções amorosas e vão ser confidentes um do outro.

Em seu retorno para a fazenda, José Lucas começará a falar bastante de política, já que ficou encantado por este mundo. Porém, ele entrará em conflito com José Leôncio (Marcos Palmeira), que não apoia o novo rumo do filho. Então, ele se aproxima de Irma para desabafar e contar suas novas ideias.

