Pantanal: Tenório usa Zuleica para se vingar de Maria Bruaca

Tenório faz chantagem com Zuleica para se vingar de Maria Bruaca após descoberta na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 10h52

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai colocar em prática o seu plano para se vingar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) após descobrir que ela teve um caso com os peõs Levi (Leandro Lima) e Alcides (Juliano Cazarré). Ele vai usar a amante, Zuleica (Aline Borges), para se vingar.

Nas cenas, Tenório vai até a casa de Zuleica e faz uma chantagem. Ele diz que a segunda mulher precisa ajudá-lo para que ele não faça uma besteira com a primeira mulher. O fazendeiro diz que pode matar Maria caso Zuleica não aceite ir para a fazenda junto com ele.

Porém, Zuleica não gosta da ideia. “Imagine só, me levar com você pro Pantanal, me fazer encarar a sua esposa. Expor nós duas a uma situação como essa. E os nossos filhos também”, diz ela. E ele rebate: “Eu podia estar preso uma hora dessas. Eu quase cometi um desatino, Zuleica. Eu tive pra matar a Bruaca! Eu preciso de você do meu lado, para não me deixar fazer essa besteira”.

Logo depois, ele diz que acredita que Bruaca vai sair de casa assim que Zuleica chegar. “Eu conheço aquela Bruaca. É você entrar pela porta da frente e ela sai pela dos fundos. É só isso o que eu te peço, Zuleica. Ela pode ser sem vergonha, mas tem lá os brio dela. Não vai aguentar te ver chegando, tomando conta da casa, de tudo o que tem lá”, declara. Então, Zuleica pergunta o que vai acontecer se ela não aceitar ir, e ele dispara: “Eu faço a besteira!”.

Tenório encomenda a morte de Maria Bruaca em Pantanal

A vingança de Tenório não vai parar por aí. Ele vai contratar um matador para tirar a vida de Maria Bruaca e Alcides. Aproveitando a presença do matador na região, ele também vai encomendar a morte da família de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Nas cenas, Tenório contrata Solano (Rafa Sieg) para tirar a vida de vários personagens. Ele diz que quer que Maria seja a primeira na lista do matador. Então, ele diz que o homem ainda precisa de livrar de Alcides, José Leôncio, Jove, Tade e José Lucas.