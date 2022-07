Pantanal: Tenório promete vingança contra Alcides

Após descobrir a verdade na novela Pantanal, Tenório fica furioso e afirma: 'Vou enterrar o maldido capado!'

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 12h45

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai descobrir que sua esposa, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), está tendo um caso com Alcides (Juliano Cazarré). Ele vai ouvir uma conversa de Alcides com Zefa (Paula Barbosa) sobre as noites quentes do peão com a patroa e ficará furioso. Tanto que ele vai prometer 'capar' o amante da esposa.

Nas cenas, Tenório vai falar sozinho em seu escritório após descobrir a traição. “Em pensar que ela ficava fazendo aquelas cenas de ciúme quando estava me enchendo a cabeça de chifre! E o outro, se fazendo de sonso, me pedindo as terrinhas dele, enquanto se fartava pra cima da minha própria mulher! Mas eu vou dar as terrinhas dele... Ara, se eu não vou! Como disse a Zefa: sete palmos pra baixo do chão!”, declara.

E completa: “Eu vou enterrar o maldito capado! Que é pra ele não dormir mais com a mulher de ninguém nem no outro mundo!”.

Tenório também vai brigar com Maria Bruaca em Pantanal

Logo depois, Maria Bruaca entra no escritório e Tenório faz uma ameaça. Ele diz que vai levar sua segunda família para viver na fazenda. “Agora que o Marcelo se assentou por aqui, e mostrou que está sabendo o que faz. Estava pensando que era hora de trazer a Zuleica e meus outros dois meninos para cá...”, afirma.

Maria briga com o marido e ele diz que se ela não quiser viver mais ali é só pegar suas coisas e ir embora.