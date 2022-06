Pantanal: Tenório fica em choque com sugestão de Maria Bruaca

Maria Bruaca tem ideia para resolver o problema de seu casamento com Tenório e deixa o marido escandalizado na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 14h11

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai ter uma ideia sobre o seu casamento com Tenório (Murilo Benício). Ela vai sugerir que eles tenham um relacionamento a três deles com Zuleica (Aline Borges). Porém, a reação dele não será o que ela esperava.

Maria Bruaca sugere casamento a três com Tenório e Zuleica

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Maria Bruaca vai sair de casa após Tenório levar Zuleica e os filhos para morarem na fazenda junto com a sua primeira família. Assim, ela vai buscar refúgio na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Tenório vai até para conversar com a mulher.

Bruaca vai sugerir que eles tenham um casamento a três. Ela diz que pode dormir na mesma cama que Tenório e Zuleica. Ele fica chocado e ela rebate: “O que é que tem demais nós três dormirmos juntos? Não foi o que fizemos a vida toda? Você comigo e com ela? Você ia poder ficar no meio de nós. E ia poder escolher qual das duas Bruaca ia te servir. E qual ficava só olhando!”.

Tenório fica ainda mais chocado com a ideia dela e diz que ela não tem vergonha do que está falando.