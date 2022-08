Pantanal: Tenório fica em choque com novo flagra

Tenório vai surtar ao descobrir que Guta e Marcelo estão tendo um caso às escondidas na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h23

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai levar um grande susto ao ver os filhos Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) na cama. Ele dará um flagra no casal e ficará em choque com o momento.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Guta já estará grávida de Marcelo quando o flagra de Tenório vai acontecer. Em uma manhã, Marcelo estará saindo do quarto de Guta após uma noite juntos e vai se deparar com Tenório.

Ele perguntará onde o filho passou a noite porque viu que ele não estava em seu quarto. “Eu te vi deitado com a tua irmã no quarto dela, seu moleque!”, dirá Tenório, e ainda completa: “Eu não sei onde é que estou com a cabeça que não meto a mão na tua cara! E na dela!”.

Irritado, Marcelo rebate e diz que Tenório não pode levantar a mão para Guta, e os dois discutem. Tenório fica irritado ao dizer que os dois não respeitam o próprio sangue, sem saber que Marcelo não é seu filho biológico. Então, ele acusa o rapaz. “Falso moralista! Maldita hora que vocês se conheceram, porque ela também é uma rameira”, declara.

