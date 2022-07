Pantanal: Tenório fica destruído ao descobrir a morte do filho

Tenório tem reação desesperada ao receber a notícia de que o filho morreu afogado na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 09h02

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai receber uma notícia devastadora. Ele ficará sabendo que seu filho Roberto (Cauê Campos) morreu afogado no rio após ter sido, supostamente, puxado por uma sucuri. O homem ficará fora de si e desesperado para encontrar o filho.

Nas cenas, Roberto saiu para um passeio de barco com o pistoleiro contratado pelo pai para matar a família Leôncio, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré). Ao desconfiar que o rapaz pode ter descoberto que ele deu um tiro em José Lucas (Irandhir Santos), o pistoleiro decide se livrar de Roberto. No passeio de barco, os dois são surpreendidos com a presença de uma sucuri e caem na água. O pistoleiro consegue voltar para o barco, mas Roberto morre afogado.

O desespero de Tenório em cena de Pantanal

Ao voltar para a fazenda, o pistoleiro diz que Roberto foi puxado para o fundo do rio por uma sucuri e deixa Tenório desesperado. Junto com Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana), ele sai de barco para procurar Roberto e fica desesperado. “Ele não pode ter levado o meu filho embora de mim... Não pode”, diz Tenório, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Eles tentam encontrar o corpo de Roberto, mas sem sucesso. Então, Tenório dá um berro de dor no meio do rio. “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Volta para casa, Roberto... Volta para mim, filho”, declara ele, que tenta se afogar, mas é impedido pelos outros filhos.

Gravação da cena

De acordo com a colunista Patricia Kogut, a gravação da cena da morte de Roberto exigiu muito dos atores e foram mais de oito horas de trabalho por dia. Eles fizeram a cena em um areal em Seropedica, que reproduz o Pantanal. Eles tiveram dublês por perto na hora da gravação.