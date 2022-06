Pantanal: Tenório faz ameaça contra Bruaca: 'Eu mato você'

Tenório fica furioso após gafe de Maria Bruaca na cama e faz ameaça na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h43

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, a relação de Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai ficar ainda mais tensa. Isso porque ele vai chegar a ameaçar a vida da esposa após ficar furioso com uma atitude dela.

Saiba como será a discussão de Tenório e Maria Bruaca em Pantanal

Nas cenas, Maria Bruaca vai errar o nome de Tenório enquanto os dois estão na cama. Ele tentará ter uma noite de amor com a esposa, mas ela se recusa e ainda o chama de Levi (Leandro Lima). Ele fica revoltado com o erro da mulher e manda que dormir fora do quarto.

Na manhã seguinte, Tenório pergunta onde Maria foi dormir e ela diz que foi para o chiqueiro. “Depois do que você me fez ontem, eu nunca mais vou me deitar do seu lado”, diz ela. Então, Tenório pergunta o motivo para ela ter falado o nome de Levi, mas ela disfarça. “Tá morto, não tá? Que diferença que faz?”, pergunta.

Neste momento, Tenório faz sua ameaça. “Porque, se aconteceu alguma coisa entre vocês dois... Eu não mandei matar ele, mas eu mato você, Bruaca”, dispara.