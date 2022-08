Pantanal: Saiba qual será o final de Zuleica na novela

Zuleica vai ter uma reviravolta em sua vida na reta final da novela Pantanal. Saiba como será!

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 11h03

Com a proximidade do fim da novela Pantanal, da Globo, o público já pode esperar por um final surpreendente para Zuleica (Aline Borges) na história. Ela vai ter uma virada em sua vida após a morte de Tenório (Murilo Benício).

Na história, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Zuleica vai ficar rica e poderosa. Tenório vai morrer após uma briga com Alcides (Juliano Cazarré) e seu corpo será jogado para as piranhas. Logo depois, Zuleica vai recuperar a sua independência.

A amante de Tenório ficará morando na fazenda e vai se tornar sócia de José Leôncio (Marcos Palmeira). Inclusive, o final da personagem no remake será o mesmo da trama original, exibida em 1990.

Relembre como foi a morte de Tenório na primeira versão de Pantanal

Na versão original de Pantanal, Tenório morreu de forma trágica. Ele foi morto por Alcides, que fez uma emboscada contra ele junto com Zaquieu. Na cena, o peão jogou uma lança no estômago do patrão e, depois, jogou o corpo de Tenório para as piranhas.

