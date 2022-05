Pantanal: Saiba qual será o final de Gustavo na novela

Final do personagem

Personagem Gustavo ganhou um final diferente no remake em comparação com a versão original da novela Pantanal. Saiba qual será!

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 13h00

O personagem Gustavo (Caco Ciocler) sairá de cena em breve no remake da novela Pantanal, da Globo. Após a morte de Madeleine (Karine Teles), o psicólogo perdeu uma importante integrante em seu núcleo e deverá ter o seu final revelado nos próximos capítulos.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Gustavo terá um desfecho diferente da versão original da trama – exibida em 1990. Na versão original, o personagem sumiu da história sem ter um desfecho revelado após a cena da morte de Madeleine. Agora, o final dele deverá ser contado.

Gustavo deverá fazer uma viagem na novela Pantanal

A publicação revelou que Gustavo ficou muito abalado com a morte repentina de Madeleine e decidiu fazer uma viagem sem data de retorno. Assim, ele vai fechar seu consultório e embarcará em uma viagem com Naiara (Victoria Rossetti). As cenas já foram gravadas há cerca de um mês.

Vale lembrar que Madeleine faleceu em um trágico acidente de avião ao tentar voltar ao Pantanal para reencontrar o filho, Jove (Jesuíta Barbosa), e o ex-marido, José Leôncio (Marcos Palmeira). O avião decolou no meio de uma tempestade e caiu em um rio. Depois de uma semana de buscas, apenas os destroços foram encontrados no rio e Madeleine foi dada como morta.