Pantanal: Saiba o que acontece com Renato no final da novela

Renato vai mostrar o seu lado vilão na novela Pantanal e o seu final é revelado

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 15h18

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o público vai conhecer o lado vilão do personagem Renato (Gabriel Santana). O rapaz vai mostrar que herdou a personalidade forte do pai e não medirá esforços para se vingar de seus rivais. Porém, o final dele não vai ser como o esperado para um vilão. Saiba como será:

Nas cenas dos próximos capítulos, Renato terá uma história marcante. Ele vai se oferecer para se tornar um matador para cumprir as vinganças do seu pai, Tenório (Murilo Benício). Além disso, ele vai assediar Zefa (Paula Barbosa) e se tornará um grande rival de Tadeu (José Loreto). Inclusive, Renato tentará matar Zaquieu (Silvero Pereira) ao acreditar que o ex-mordomo tem alguma relação com a morte trágica do seu pai.

Porém, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Renato terá um final feliz. O rapaz vai fazer as pazes com sua família e ficará feliz ao lado de um novo amor. Ele vai conhecer uma pretendente no casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), e os dois vão terminar juntos.

