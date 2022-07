Pantanal: Saiba o motivo do choro de Tenório em roda de viola

Tenório cai no choro na frente de todo mundo durante roda de viola ao relembrar de crime do passado na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 17h44

No capítulo da novela Pantanal, da Globo, desta terça-feira, 19, o público vai ver um momento de fragilidade de Tenório (Murilo Benício). Ele vai cair no choro ao ser provocado pelo 'cramulhão' durante uma roda de viola. Uma memória do passado dele virá à tona quando o homem ouvir uma música tocada por Trindade (Gabriel Sater).

Passado de Tenório vem à tona em Pantanal

Na cena, Tenório estará em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Em um momento, Trindade vai tocar uma música que conta a história de um menino que executou uma vingança com as próprias mãos. Possuído pelo 'cramulhão', o peão diz que éuma canção sobre um menino que era boia-fria e o filho de um gato, que era a pessoa que contratava os boias-frias e guiava o caminhão.

A canção mexe com Tenório, já que, no passado, ele matou o motorista do caminhão que causou a morte dos seus pais. Ele fica muito emocionado e cai no choro.

Enquanto isso, o público também verá que Roberto (Cauê Campos) vai descobrir que o pai cometeu um crime no passado. Ele fez uma investigação sobre um menino que matou um homem e perceberá que só pode ser o seu pai.