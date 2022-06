Pantanal: Saiba como será a primeira vez de Irma e Trindade

Irma vive momento de paixão com Trindade em local inesperado na novela Pantanal

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Irma (Camila Morgado) vai ter a sua primeira vez com Trindade (Gabriel Sater). Os dois vão se amar ao ar livre e em um local marcante para ela na região.

Trindade escolhe a mesma prainha que José Leôncio para romance com Irma

Nas cenas, o clima de romance de Irma e Trindade fica cada vez mais forte e ela vai convidá-lo para um passeio de barco. Ele para o barco na mesma prainha onde ela teve um momento de amor com José Leôncio (Renato Góes) no passado.

Ela vai estranhar o destino do passeio deles, mas eles vão trocar olhares apaixonados e ela não se importa de estar ali novamente. Assim, eles se beijam e se entregam à paixão. Logo depois do momento romântico, Trindade afirma: “Cramulhão, você me perdoe... Mas eu sinto que o nosso trato está se quebrando...”.

Vale lembrar que Trindade já chegou a dizer que o seu trato com o diabo seria rompido quando ele encontrasse o amor de uma princesa e que fosse algo correspondido.