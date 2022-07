Pantanal: Saiba como será a morte de um dos filhos de Tenório

Filho de Tenório morrerá ao cair em emboscada de pistoleiro contratado pelo pai na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 13h59

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício) vai ter uma morte trágica! O jovem Roberto (Cauê Campos) vai cair em uma emboscada do pistoleiro que foi contratado por seu pai para uma grande vingança. O rapaz vai morrer em um passeio nada amistoso com o vilão.

Roberto morre afogado após briga com pistoleiro em Pantanal

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, Tenório contrata um pistoleiro para tirar a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Alcides (Juliano Cazarré) e da família Leôncio. Isso porque ele descobriu que foi traído e que a família Leôncio abrigou os traidores. Um dia, o matador dá um tiro em José Lucas (Irandhir Santos), que fica desaparecido, e Roberto começa a desconfiar que seu pai e o novo capataz possam estar envolvidos.

Com medo de ser desmascarado por Roberto, o pistoleiro vai levar o rapaz para um passeio de barco. No meio do rio, o Velho do Rio (Osmar Prado) aparece em forma de sucuri e dá um susto no pistoleiro, que cai na água e fica muito assustado. Roberto tenta ajudá-lo, mas é puxado para a água. Em um momento de tensão, o pistoleiro consegue voltar para o barco, mas deixa Roberto na água e o rapaz morre afogado.