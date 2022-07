Pantanal: Saiba como será a morte de Tenório

Tenório será atacado por outro personagem e terá final trágico no remake da novela Pantanal

Na reta final da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) terá uma morte trágica e a cena já foi gravada. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a cena da morte do vilão demorou seis horas para ser gravada em Seropédica e contou com sequência na água e a participação de dublê em um dos takes.

Na cena, Tenório vai morrer ao ser confrontado por Alcides (Juliano Cazarré). O peão vai jogar um tipo de lança em Tenório, que, ferido, será puxado por uma sucuri para o fundo do rio e morrerá afogado.

Na gravação, Murilo Benício entrou na água para gravar a morte do personagem e contou com a participação do dublê em apenas uma das imagens feitas por drone.

Cena da castração de Alcides será mais leve no remake de Pantanal

A cena da castração de Alcides será mantida no remake da novela Pantanal, mas será mais leve. Na versão original da trama, o momento em que Tenório castra Alcides chocou o público com a brutalidade da cena. Agora, o momento ficará subentendido.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a cena da castração de Alcides continua no roteiro, mas teve mudanças. Desta vez, a mutilação ficará subentendida. O momento em que Tenório (Murilo Benício) mutila Alcides será exibida através do olhar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). A intenção é não mostrar a castração de fato, mas o que estará no pensamento de Maria ao ver o momento.

