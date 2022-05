Pantanal: Saiba como será a morte de Madeleine

Madeleine terá um final trágico nos próximos capítulos da novela Pantanal e será dada como morta

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Madeleine (Karine Teles) vai morrer. A personagem sofrerá um trágico acidente após tomar uma decisão radical para mudar sua vida.

Nas cenas, Madeleine estará desolada com o rumo de sua vida. Ela está decepcionada com a irmã, Irma (Camila Morgado), que vai confessar que foi até o pantanal no passado. Além disso, ela descobre que Gustavo (Caco Ciocler) está tendo um caso com Nayara (Victoria Rossetti).

Em um momento, ela desabafa com a mãe, Mariana (Selma Egrei), e ouve o que não gostaria. “Você escolheu fazer do Gustavo gato e sapato, como escolheu se casar com José Leôncio, fugir dele e criar o Jove aqui, como se fosse órfão. Você viveu a vida fugindo da felicidade”, diz ela, que ainda dá um conselho para a filha seguir seu coração.

Então, Madeleine decide ir até o pantanal. Um dia, Ari (Claudio Galvan) liga para José Leôncio e diz que a ex-mulher dele esteve lá em Campo Grande e embarcou em um avião mesmo com o tempo ruim. Com a tempestade lá fora, todos ficam preocupados com Madeleine.

Enquanto isso, Madeleine está no avião e o piloto revela que eles estão perdidos por causa da chuva. O piloto ainda diz que a única salvação deles é rezar e o avião cai em um rio.

Nos capítulos seguintes, os destroços do avião de Madeleine são encontrados no rio, mas nenhum dos ocupantes é localizado. Assim, José Leôncio dá a notícia para todos de que Madeleine não tem chance de ter sobrevivido e ela é dada como morta.

Karine Teles fala sobre a gravação da cena da morte de Madeleine

A atriz Karine Teles revelou como foi gravar a cena da morte da personagem Madeleine na novela Pantanal. Ela contou que foram necessárias duas diárias para finalizar a cena e que a cena conta com efeitos especiais.

“Foi muito intenso para mim, porque fazer cena de acidente, com efeito especial e tal não é uma coisa que a gente faz todo dia. Mas eu confiei muito ali na direção, na equipe toda de efeitos. Poxa, teve um dia ali que eu acho que deviam ter mais de 50 pessoas trabalhando para fazer um detalhe da cena, uma coisa muito bem cuidada, muito bem pensada, planejada, e eu acho que vai ser forte”, disse ela ao Gshow.

Vale lembrar que, na primeira versão de Pantanal, em 1990, o autor Benedito Ruy Barbosa precisou matar a personagem Madeleine de forma trágica porque a atriz que a interpretava, Ítala Nandi, precisou sair da novela para fazer um outro projeto. Assim, a solução foi matar a personagem e o remake seguirá pelo mesmo desfecho.