Pantanal: Saiba como Maria Bruaca descobre a outra família de Tenório

Maria Bruaca descobre o grande segredo da vida pessoal do seu marido, Tenório, na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 16h30

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o segredo de Tenório (Murilo Benício) vai chegar aos ouvidos da esposa dele, Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Ela vai ouvir uma conversa do marido com a filha, Guta (Julia Dalavia), e descobrirá que ele tem uma segunda família.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Guta vai ter uma nova briga com o pai, Tenório, e ela acaba falando sobre a outra família do pai. Ele tem outra esposa e outros filhos em São Paulo e sempre manteve o segredo de Maria Bruaca.

Enquanto Guta e Tenório brigam, Maria estará atrás da porta e vai escutar tudo. Ela fica arrasada ao descobrir que está sendo traída pelo marido há anos e cai no choro. Tenório vê Maria chorando e pergunta o motivo, mas ela não revela a verdade para o fazendeiro.

As cenas devem ir ao ar no capítulo do dia 19 de maio.

Maria Bruaca vai dar o troco em Tenório

Nas cenas seguintes, Maria Bruaca decide que também vai trair o marido. Ela terá um romance com Alcides. Depois de se aproximarem quando ela ficava sozinha em casa, os dois vão viver uma paixão avassaladora. Eles vão ter encontros às escondidas e ela vai surprir todas as suas fantasias.