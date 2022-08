Pantanal: resumo da novela de 22 a 27 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, José Leôncio alerta Alcides para uma possível vingança de Tenório

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 10h19

Capítulo 127 - Segunda-feira, 22 de agosto

Zaquieu sente medo de Trindade. José Leôncio está disposto a ajudar Maria Bruaca na luta pelos seus direitos. Zaquieu alerta Trindade que Irma pode deixar o peão. Roberto e Renato pedem para Zuleica dizer a Tenório que eles querem voltar para São Paulo. Maria Bruaca conversa com advogada que a orienta em relação ao divórcio. Filó tem medo de Tenório agir com represália contra José Leôncio.

Capítulo 128 - Terça-feira, 23 de agosto

Tenório avisa a Roberto e Renato que os filhos terão que se sustentar sozinhos. José Leôncio pede a Juma que nunca assine nada relacionado às terras da nora. Por pouco, Tenório não flagra Marcelo e Guta juntos. Trindade avisa a Irma que irá embora, por amor ao filho que ela carrega no ventre. José Leôncio tenta tranquilizar Mariana a respeito de Trindade. Zuleica e Tenório discutem. Zuleica não esconde de Guta o medo que sente de Tenório descobrir que Marcelo não é seu filho. Irma diz a Mariana que pressente que Trindade irá desaparecer de sua vida.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 24 de agosto

José Leôncio cobra uma postura mais firme de Maria Bruaca, que demonstra arrependimento de ter aceitado lutar por seus bens na Justiça. Mariana convence Maria Bruaca de que ela tem direitos como ex-mulher de Tenório. Trindade se despede de Irma, enquanto ela dorme. José Leôncio fica surpreso com a saída de Trindade da fazenda. Marcelo pergunta a Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai. Érica pede para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 25 de agosto

Tibério acredita que Trindade ainda voltará para a fazenda. Jove convence Tibério a contratar Zaquieu como peão, no lugar de Trindade. Zaquieu oferece seu quarto para Alcides dormir com Maria Bruaca. Ibraim e Ingrid repreendem Érica por ter contado a verdade a José Lucas. José Leôncio sente orgulho de José Lucas. O comparsa de Tenório avisa que enquanto o grileiro não resolver suas pendências com Maria Bruaca, ele não poderá vender nenhum bem. Jove comenta com Juma que José Lucas está diferente.

Capítulo 131- Sexta-feira, 26 de agosto

Tenório conta a Zuleica que está com as contas bloqueadas por causa da ação que Maria Bruaca moveu na Justiça. José Leôncio alerta Alcides para uma possível vingança de Tenório. Irma desabafa com Mariana sobre Trindade. Maria Bruaca enfrenta Tenório. José Lucas pede para José Leôncio tomar cuidado com Tenório.

Capítulo 132 - Sábado, 27 de agosto

Zuleica ameaça deixar a fazenda com seus filhos e Guta, caso Tenório continue a fazer ameaças contra Maria Bruaca. José Lucas teme que Tenório possa fazer algo contra José Leôncio. Juma e Jove discutem sobre onde o filho do casal irá nascer. Tenório pensa em atentar contra as vidas de Maria Bruaca, Alcides e da família Leôncio. Mariana planeja comprar a fazenda de Maria Bruaca. Irma reclama de Mariana com Zaquieu.