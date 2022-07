Pantanal: resumo da novela de 18 a 23 de julho

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Maria Bruaca pensa em atentar contra Zuleica, caso a mulher apareça na fazenda

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 10h02

Capítulo 97 - Segunda-feira, 18 de julho

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório se emociona com uma música tocada por Trindade. Juma decide morar com Jove na fazenda. Trindade sente que está perdendo Irma. Muda sugere que Filó aproveite o vigário para se casar com José Leôncio. Jove diz a Mariana e a José Leôncio que foi o Velho do Rio quem convenceu Juma a se casar. Jove conta ao pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do entendimento entre Érica e Jove.

Capítulo 98 - Terça-feira, 19 de julho

Érica elogia as fotos de Jove. Juma não gosta do olhar de Érica para Jove. O padre avisa a Filó e José Leôncio que deseja conversar com os noivos, separadamente, antes de celebrar os casamentos. Érica deduz que a hostilidade de José Lucas com Jove tenha a ver com Juma. O padre batiza Juma para que ela possa se casar. O Velho do Rio convence Juma a se casar, quando vê a filha de Maria Marruá fugindo. O Velho do Rio toca o berrante para abençoar a cerimônia, e José Leôncio reconhece o som do instrumento de seu pai.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 20 de julho

Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que, se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 21 de julho

Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fica assustada ao saber que Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta. Jove diz a José Leôncio que pretende conversar com Alcides. Trindade comenta com Irma sua preocupação com Tibério. José Leôncio e Tadeu flagram Trindade e Irma juntos. Tenório descobre que Alcides está tendo um caso com Maria Bruaca. Tenório anuncia que pensa em trazer Zuleica e os outros filhos para a fazenda.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 22 de julho

Tenório deixa claro para Maria Bruaca que ele é quem manda na casa e sugere que a mulher deixe a fazenda. Guta e Marcelo se beijam. Tenório pensa em atentar contra Alcides e Maria Bruaca. Érica elogia José Leôncio para José Lucas. Muda pede a Tibério que tenha paciência com ela. José Lucas sente um baque quando Érica anuncia que vai embora e deseja deixar apenas na fazenda a lembrança de tudo o que viveram juntos.

Capítulo 102 - Sábado, 23 de julho

Érica confessa a José Lucas que tem alguém esperando por ela. Alcides comenta com Maria Bruaca que desconfia de que Tenório saiba sobre eles. Zuleica não aceita morar na fazenda com os filhos. José Lucas pede perdão a Juma. Filó acolhe Muda. Eugênio diz a Zaquieu que ele leva jeito para ser peão.Maria Bruaca pega a arma de Alcides, e finge para Zefa que foi o peão quem a pegou. Maria Bruaca pensa em atentar contra Zuleica, caso a mulher apareça na fazenda.