Pantanal: resumo da novela de 08 a 13 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Velho do Rio tenta convencer Juma a perdoar Jove

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 09h43

Capítulo 114 - Segunda-feira, 8 de agosto

José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que deseja falar com Tenório antes de responder sobre a possível sociedade com eles. Filó pede que Zefa não faça Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma que sente que a namorada não voltará para ele se viajar para o Rio de Janeiro. O Velho do Rio diz a Juma que está preocupado com Jove. Tibério repreende Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid teme que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família, mas Ibraim pensa em usar o futuro genro para obter benefício político. Juma sente falta de Jove. Jove se encanta com Miriam.

Capítulo 115 - Terça-feira, 9 de agosto

Zefa diz a José Leôncio que não quer voltar a trabalhar na fazenda de Tenório. Marcelo consola Guta, que está preocupada com o paradeiro da mãe. Trindade aconselha Alcides a esquecer o que aconteceu no Sarandi. Tadeu demonstra ressentimento ao dizer para Zefa que José Leôncio não o trata como filho. José Leôncio e seus peões ajudam a prender os caçadores que estavam na fazenda. Guta tem a impressão de ver Maria Bruaca na chalana.

Capítulo 116 - Quarta-feira, 10 de agosto

Maria Bruaca evita olhar para Guta, e segue com a chalana. Juma confessa ao Velho do Rio que se sente só. Miriam sugere que Jove fique mais tempo na fazenda. Mariana tenta convencer José Leôncio a tratar Zaquieu como peão. Miriam vê a aliança que Jove deixou no carro. Maria Bruaca pede a Guta para esquecê-la. Guta decide ir embora da fazenda. Miriam e sua equipe ficam perplexos ao ver Jove ir ao encontro de um senhor que apenas ele consegue enxergar. Jove fica abismado ao constatar que o agricultor era o Velho do Rio. Zuleica revela a Guta que Marcelo não é irmão da moça.

Capítulo 117 - Quinta-feira, 11 de agosto

Guta pede desculpas a Tenório. Trindade diz a Irma que Mariana quer vê-los separados. Guta conta a Marcelo que eles não são irmãos. Irma avisa a Mariana que não deixará ninguém mexer no seu filho. José Leôncio fica sabendo por meio de uma matéria divulgada no jornal que José Lucas se tornará um político de carreira. Muda e Alcides procuram Juma para tratar de um interesse comum aos três.

Capítulo 118 - Sexta-feira, 12 de agosto

Muda e Alcides perguntam a Juma se eles podem contar com ela para matar Tenório na tapera. Jove pede a Filó para avisar a José Leôncio que a casa do Rio de Janeiro foi assaltada e que ele, Mariana e Irma se hospedarão em um hotel. Muda conta a Alcides que Maria Bruaca está na chalana. Marcelo propõe a Zuleica vender a casa em que moravam para investir em um novo negócio. Alcides convida Maria Bruaca para ir embora com ele. Filó vai até a tapera tentar convencer Juma a voltar para Jove.

Capítulo 119 - Sábado, 13 de agosto

Juma confessa a Filó que não para de pensar em Jove. Tadeu flagra Alcides conversando com Muda. Tenório e Zuleica discutem. Velho do Rio tenta convencer Juma a perdoar Jove. Uma comitiva fantasma pousa na fazenda. Tibério pergunta a Muda o que a esposa foi fazer na tapera de Juma. Maria Bruaca se despede de Eugênio. Mariana coloca a mansão à venda. José Lucas avisa ao pai que se casará em breve. Alcides chega com Maria Bruaca à fazenda.