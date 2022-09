Pantanal: resumo da novela de 05 a 09 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Solano se sente ameaçado por Roberto, e o afoga nas águas do rio

Capítulo 139 - Segunda-feira, 5 de setembro

José Leôncio e José Lucas conversam sobre política. O Velho do Rio diz a Juma que ela está grávida de uma menina e que vai pari-la na água, como Maria Marruá. Tadeu anuncia o regresso da comitiva. Maria Bruaca incentiva Zefa a ir ao encontro de Tadeu. Um matador chamado Solano, contratado por Tenório, chega ao Pantanal. Tibério e Tadeu elogiam Zaquieu para José Leôncio. Tenório orienta Solano para dizer que veio para ser peão. Tenório dá os nomes de José Leôncio e dos filhos e de Maria Bruaca e Alcides para Solano. Zuleica desconfia de Tenório. Solano atira em José Lucas. José Lucas desfalece, antes de ver a pessoa que o arrasta pela relva.

Capítulo 140 - Terça-feira, 6 de setembro

José Leôncio, os filhos e os peões saem em busca de José Lucas. O Velho do Rio retira a bala de José Lucas. Irma sente que José Lucas está vivo em um lugar seguro. Mariana fica assustada com as premonições de Irma. Juma e Jove vão até a tapera e encontram vestígios de sangue na rede. José Leôncio fica arrasado com a falta de notícias de José Lucas. Alcides diz a Zaquieu que acha que José Lucas está morto. Guta desconfia de Solano. Irma afirma que José Lucas não está morto, mas não será encontrado. O Velho do Rio ignora os chamados de Juma.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 7 de setembro

Alcides diz a Tadeu e Tibério que tem certeza de que José Lucas levou o tiro ouvido por ele. O Velho do Rio diz a José Lucas que lhe conta o segredo da vida, caso o homem decida ficar com ele. José Leôncio vê José Lucas. Todos da fazenda ficam chocados quando José Lucas conta que o Velho do Rio o salvou. Tenório descobre que Marcelo e Guta estão dormindo juntos. Solano se sente ameaçado por Roberto, e o afoga nas águas do rio. Zuleica fica devastada ao saber da morte de Roberto. Irma se abre com José Lucas e revela que está vendo e ouvindo coisas. Tenório se desespera com a perda do filho.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 8 de setembro

José Leôncio diz a Guta e Marcelo que irá procurar por Roberto. Tenório manda Solano encontrar Roberto. Ari avisa a José Leôncio que o corpo de um menino com a descrição de Roberto foi encontrado no rio por um vizinho. Marcelo comunica à família que o corpo é de Roberto. Tenório cobra de Solano a verdade sobre a morte de Roberto. Irma diz a Mariana que pressente mais tragédias. Filó sugere que José Leôncio faça exames em São Paulo, depois que ele sente um cansaço. Guta diz a Tenório que está esperando um filho. Marcelo questiona Solano, ao flagrar uma arma nos pertences do peão.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 9 de setembro

Solano diz a Marcelo que Tenório lhe deu a arma para ser usada em caso de defesa. José Leôncio e José Lucas conversam sobre a viabilidade de se criar uma escola-chalana para as crianças. José Lucas convida Irma para ser professora e seguir a vida a seu lado. Renato fica sabendo por Solano que Tenório encomendou a morte de José Leôncio e dos filhos, além de Maria Bruaca e Alcides. Irma fica feliz por Mariana aprovar seu relacionamento com José Lucas. Tenório procura Renato, depois que Solano revela que contou tudo ao filho do grileiro.

Capítulo 144 - Sábado, 10 de setembro

Tenório conta a Renato que quer as terras de José Leôncio. Renato leva Solano para conhecer José Leôncio. Tenório escuta Zuleica dizer a Renato que Marcelo não é seu irmão por parte de pai. Tenório exige uma explicação de Zuleica. Maria Bruaca avisa a Alcides que depois do divórcio eles ficarão juntos. Alcides diz a Maria Bruaca que deseja ver Tenório morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. Alcides sonha com Trindade, dizendo ao peão para não se esquecer de seu pai. Tenório avisa a Solano que ele foi pago para executar o serviço.