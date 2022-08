Pantanal: resumo da novela de 01 a 06 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Zuleica flagra Guta e Marcelo se beijando

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 10h50

Capítulo 108 - Segunda-feira, 01 de agosto

Maria Bruaca erra o tiro disparado contra Tenório. Guta se despede da mãe, que entra na chalana sem destino. Tenório comunica a Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos para morar na fazenda. Eugênio impede Maria Bruaca de se jogar no rio. José Leôncio evita um confronto entre Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, diante da decisão de Juma de não querer ser mais sua mulher. Irma se preocupa com Jove. José Leôncio revela a Filó que estará ao lado dos filhos, sem tomar partido de nenhum deles. Jove deixa claro para José Leôncio que algo pode acontecer se José Lucas cruzar o seu caminho.

Capítulo 109 - Terça-feira, 02 de agosto

José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta não gosta de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda. Juma se incomoda quando José Lucas diz que a ama. Guta demonstra hostilidade no trato com Zuleica. Irma conta à mãe que está grávida. Maria Bruaca se nega a parar com a chalana ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove incentiva José Leôncio a derrubar a tapera de Juma.

Capítulo 110 - Quarta-feira, 3 de agosto

José Leôncio não derruba a tapera de Juma. Marcelo sente ciúmes ao ver Guta chegar em casa acompanhada de Jove. Irma fica surpresa com a convicção cega de Trindade sobre sua gravidez. Filó conta a José Leôncio sobre a gravidez de Irma. José Lucas sente que Juma só o quer por perto como irmão. José Leôncio comunica a Jove que a sela de prata ficará sem dono, até que o filho resolva a situação com José Lucas. Zaquieu comenta com Muda que ficou ressentido por não ter sido convidado para a comitiva. Roberto alerta Zuleica sobre o comportamento de Tenório. Zuleica flagra Guta e Marcelo se beijando.

Capítulo 111 - Quinta-feira, 4 de agosto

Zuleica disfarça seu terror diante de Roberto, depois de ter visto Guta e Marcelo juntos. Juma fica com o coração apertado quando o Velho do Rio lhe aconselha a mandar José Lucas embora da tapera. Eugênio não gosta de tirar foto com o pai de Érica. Irma incentiva Zaquieu a se tornar um peão. José Leôncio não gosta de saber que Ibraim é político. Érica fica constrangida quando Ibraim avisa a José Leôncio que a filha e José Lucas aprontaram com eles.

Capítulo 112 - Sexta-feira, 05 de agosto

José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa fica perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. José Leôncio descobre que Érica está grávida de José Lucas. Ibraim pede a José Leôncio para convencer Érica a interromper a gravidez. Juma sente a forma distante como Jove a trata. Ibraim pensa em tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas. Jove demonstra a Irma arrependimento por ter tratado Juma com frieza. José Lucas garante a Jove que Juma gosta do irmão. José Leôncio comenta com Filó sobre sua preocupação com José Lucas.

Capítulo 113 - Sábado, 06 de agosto

José Lucas tenta convencer Jove a procurar Juma. Irma aceita ir para o Rio de Janeiro consultar um médico, a pedido de Mariana. José Leôncio e Filó se emocionam ao se despedir de José Lucas. Juma diz a Muda que só quer saber do filho que está esperando. Mariana avisa a Trindade que não quer que ele interfira na viagem de Irma para o Rio de Janeiro. Tadeu reclama com Trindade, dizendo que José Leôncio só tem olhos para Jove. Marcelo e Guta procuram José Leôncio para oferecer sociedade.