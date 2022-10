Pantanal: Público se emociona com cena de Zé Leôncio e Filó

José Leôncio confessa para Filó que sempre soube da mentira dela e os telespectadores reagem: 'Derrubei uma lágrima'

Os telespectadores do remake da novela Pantanal, da Globo, estão encantados com os diálogos e momentos românticos de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes). No capítulo desta terça-feira, 4, o público conferiu a cena em que o fazendeiro confessa para a companheira que sempre soube que ela mentiu para ele sobre a paternidade de Tadeu (José Loreto). De um jeito calmo e tranquilo, ele contou que sabia que Tadeu não é seu filho desde quando ela inventou a história.

Na cena, os dois estavam no quarto quando começaram a falar de Tadeu e José Leôncio contou que sempre soube que ele não era seu filho, mas aceitou entrar na mentira inventada por Filó porque precisava daquele alento quando Madeleine fugiu com seu filho para o Rio de Janeiro. “A mentira mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Não vamos deixar o Tadeuzinho saber que não é nosso filho. Ele é o único que passou a vida toda na minha garupa”, disse o fazendeiro.

Filó chorou e pediu perdão para o amado, mas ele disse que ela não precisa se desculpar, porque fez isso por amor aos dois. Então, Filó confessou que não sabe quem é o pai biológico de Tadeu e José Leôncio disse que ele é o pai do rapaz. “Essa mentira é a nossa verdade, o pai sou eu!”, contou.

Nas redes sociais, os telespectadores vibraram com o carinho de José Leôncio com Filó. "Que momento lindo da Filó e do Zé Leôncio. Ela merecia tanto esse reconhecimento", disse uma fã. "Gente PELO AMOR DE DEUS esses diálogos do Zé Leôncio e Filó nessa reta final tá só a emoção no coração dos Brasileiros", comentou outra. "sim derramei lágrimas nessa cena da filó e zé leoncio agora VAI ME JULGAR?", afirmou mais uma.

Veja mais reações dos fãs da novela Pantanal:

Zé Leoncio sempre soube que o Tadeu não é filho biológico dele e nunca falou nada pra Filó. #Pantanar#Pantanal — Paola (@Paola446) October 5, 2022

Tô chocada com o Zé Leôncio, como ele foi fofo com a Filó 🥹 — Karen M (@karenmarianal) October 5, 2022

PORRA EU TO EMOCIONADA COM ESSA CENA DO ZE LEÔNCIO FALANDO QUE DESDE SEMPRE SABE QUE O TADEU NAO É FILHO DE SANGUE DELE

MAS QUE É A MENTIRA MAIS BONITA QUE FILÓ JA CONTOU 😭❤️😭❤️😭❤️😭❤️😭❤️ #Pantanal — mariana vale, amo música eletrônica (@aphroerosz) October 5, 2022

Zé Leôncio dizendo q a mentira da Filó foi a coisa mais linda, e que é a verdade deles agora



Nem parece, trata Tadeu que nem lixo, como filho não trata não#Pantanal — T 🔸 (@comentsbyt) October 5, 2022

Que cena mais lindaaaaa da Filó e do Zé 🥹🥹🥹🥹🥹 chorando horrores #pantanal — Sono (@_SeemOr) October 5, 2022