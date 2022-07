Pantanal: Maria Bruaca tem noite quente com Alcides: 'Tira a roupa'

Maria Bruaca exige noite de amor Alcides ao reencontrá-lo após o peão ir embora da fazenda de Tenório na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 18h15

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai ter um momento quente com Alcides (Juliano Cazarré). Depois de abandonar a fazenda de Tenório (Murilo Benício), ele volta ao local para buscar sua arma e encontra a amante, que exige um momento íntimo dos dois.

Nas cenas, Alcides pede a sua arma de volta para Maria Bruaca, mas ela diz que só devolve depois que eles transarem. “Eu tive juízo demais... por muito tempo... Não quero mais saber de juízo nenhum. Agora anda: tira logo essa roupa!”, diz ela.

Após o momento de intimidade, os dois ficam deitados na cama e trocam declarações de amor. Bruaca revela que se sente viva quando está com Alcides e ele diz que seria capaz de fugir com ela caso tivesse um lugar para ir.

Então, o peão ainda diz que Maria poderia exigir uma parte nas terras de Tenório para ela. “É só cobrar um pedaço de chão dele. Não precisa ser muito... É só um cantinho pra gente poder começar a nossa vida”, diz ele. E ela declara: “Você me mata falando uma coisa dessas...”

Isabel Teixeira conta o que aprendeu ao interpretar Maria Bruaca em Pantanal

A atriz Isabel Teixeira contou mais sobre a sua relação com a personagem Maria Bruaca, do remake de Pantanal, em entrevista para a Revista CARAS. Ela revelou o que mais aprendeu com o atual trabalho.

"Eu estou no meu tempo, em movimento e estou adorando. Hoje eu estava saindo do estúdio, depois das gravações, e pensei assim: “Eu vou voltar para o hotel, vou dar umas entrevistas, eu sou mãe, sou mulher, eu trabalho e eu não preciso estar em uma relação com ninguém”. Isso é uma coisa totalmente da Bruaca. O importante pra ela é estar casada custe o que custar. E fiquei pensando nesse sentimento quase de completude, de que está tudo bem. Na minha família tem mulheres que decidiram não ter filhos e não se casar e tiveram que batalhar por isso, porque rola muito preconceito. “Ela ficou pra tia.” Isso é do nosso imaginário cultural. Não! Ela escolheu não ter filhos, ela escolheu fazer outros tipos de parentesco, ela escolheu namorar homens, namorar mulheres, escolheu ser mulher, ser homem, mas ela também escolheu ficar sozinha e ela é feliz assim! Eu fiz a minha estrada, minha coerência e, às vezes, paguei um preço alto por isso. E ser assim, e ser reconhecida por isso, é maravilhoso", disse ela.