Pantanal: Maria Bruaca passa por nova mudança em sua vida

Após período na chalana, Maria Bruaca será levada para morar em outro lugar e começará disputa contra Tenório na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 14h02

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) passará por uma nova mudança. Depois de se separar de Tenório (Murilo Benício) e ir morar na chalana, ela vai viver na tapera com Juma (Alanis Guillen).

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Alcides (Juliano Cazarré) vai convencer Maria a ir para a fazenda de José Leôncio. Lá, ela vai ouvir que precisa lutar por seus direitos na separação de Tenório e ter a sua parte na divisão dos bens. Porém, o peão vai tomar uma decisão sobre a vida da amante.

Isso porque Alcides tem medo que a disputa de Maria contra Tenório impeça que ele execute sua vingança contra ele. Assim, o peão decide levar Maria para viver na tapera com Juma. A filha de Maria Marruá vai ficar relutante com a nova visitante, mas vai aceitar a presença dela ali. Tanto que as duas vão se tornar amigas.

Maria Bruaca conversará com advogada na novela Pantanal

Na fazenda de José Leôncio, Maria Bruaca terá a chance de conversar com a advogada Maria Eugênia (Luciana Borghi) para entrar na justiça contra o ex-marido, Tenório. Ela começará a ser orientada sobre os seus direitos na separação e dará início a uma batalha judicial, informou o Jornal Extra.

