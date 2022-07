Pantanal: Maria Bruaca ganha novo apelido após fugir de casa

Maria Bruaca terá uma reviravolta em sua vida e até vai ganhar um novo apelido na região do Pantanal. Saiba qual é!

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 13h13

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai ver a sua vida virar de cabeça para baixo! Ela vai se separar de Tenório (Murilo Benício) e terá que fugir de casa. Tanto que ela vai morar em um local inesperado e ganhará um novo apelido.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a mudança na vida de Maria Bruaca acontece após Tenório descobrir que ela o traiu com Alcides (Juliano Cazarré). Como forma de vingança, o fazendeiro vai levar sua segunda família para morar no Pantanal. Maria ficará revoltada com a presença de Zuleica (Aline Borges) e dos filhos do marido em sua casa e até tentará dar um tiro nele.

Logo depois, Maria foge de casa. Ela vai se refugiar em uma chalana e ficará um longo tempo sem ser vista. Um dia, Muda (Bella Campos) vai contar para Alcides que viram Maria na chalana e que ela fica subindo e descendo o rio sem rumo. Assim, ela revela que Maria Bruaca ganhou um novo apelido do povo da região. “Tão chamando ela de Maria Chalanêra já”, declara a jovem.

Saiba como Tenório que foi traído por Maria Bruaca em Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Tenório vai ouvir uma conversa de Zefa com Alcides e descobrir que o peão vive um affair com sua mulher, Maria Bruaca. Zefa procura Alcides para aconselhar o peão. Ela diz que ele deveria ir embora e procurar um novo rumo para sua vida, se afastando de Maria Bruaca. Porém, o peão se nega a ir embora e diz que só vai sair da fazenda quando Tenório entregar as terras que prometeu.

Então, Zefa rebate: “Se o seu Tenório descobrir que você andou se deitando mais a dona Maria, você não ter tempo nem de fazer a tua mala”. E Alcides responde: “Eu não tive culpa de nada, Zefa. Ela me atentou o tempo inteiro. E, depois, não fui só eu. Foi o Levi também”. Tenório estará atrás da porta ouvindo tudo.