Pantanal: Maria Bruaca é flagrada em momento de intimidade

Segredo de Maria Bruaca será descoberto nos próximos capítulos da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 12h05

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) será flagrada após um momento de intimidade com Alcides (Juliano Cazarré). Depois de se envolver com Levi (Leandro Lima), a mulher de Tenório (Murilo Benício) também terá um caso com o outro capataz do marido. Porém, ela será flagrada por outra personagem.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Maria Bruaca terá um caso com Alcides. Ela vai para o quarto dele no meio da noite e insistirá para que eles tenham um envolvimento.

Um dia, Maria estará saindo do quarto de Alcides pela manhã quando Zefa (Paula Barbosa) vai flagrá-la. Sem revelar que viu tudo, Zefa vai julgar a patroa e ter a certeza sobre o caso dos dois, já que, antes, ela já tinha visto Maria e Alcides em clima de romance.

Um dos filhos de Tenório vai morrer no pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, o jovem Roberto (Cauê Campos), filho de Tenório e Zuleika (Aline Borges) será assassinado. Ele será morto por Solano, um homem que o pai contratou para dar um tiro em José Lucas.

Em um passeio de barco, Roberto e Solano encontram uma sucuri e Solano vai provocar o animal, mas Roberto o impede. No meio da confusão Solano cai na água e Roberto tenta ajudá-lo, mas o vilão puxa o rapaz para dentro do rio. Pouco depois, o capataz volta para o barco e percebe que o filho do patrão está boiando ali perto. Ele pega o jovem para dentro do barco, mas resolve jogá-lo de volta na água para que ele morra afogado.

Assim, Solano volta para a fazenda e diz que Roberto foi atacado por uma sucuri, mas ninguém acredita. Isso porque todos dizem que sucuri não ataca humanos. Um tempo depois, o corpo de Roberto é localizado e todos percebem que ele morreu afogado, e não foi morto por uma sucuri. Desse modo, Solano terá que dar explicações.