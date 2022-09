Pantanal: Marcos Palmeira se transforma no Velho do Rio para o final da novela

Globo revela as primeiras fotos de Marcos Palmeira vestido como o Velho do Rio nos bastidores das gravações da reta final de Pantanal

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 11h08

O ator Marcos Palmeira (59) já gravou as suas cenas caracterizado como o Velho do Rio para a reta final do remake da novela Pantanal, da Globo. O personagem dele, José Leôncio, vai se transformar na entidade após a sua morte.

O momento da transformação acontecerá na reta final da novela. Na trama, José Leôncio vai se casar com Filó (Dira Paes) em uma cerimônia emocionante e com muita festa. Porém, no dia seguinte, ele sofrerá um infarto fulminante e será encontrado sem vida no seu quarto. Pouco depois, José Leôncio finalmente reencontra o pai, Joventino/Velho do Rio (Osmar Prado). Com a sua morte, o fazendeiro receberá a missão de assumir o lugar do pai como o Velho do Rio e se transformará na entidade.

As últimas gravações da novela Pantanal foram feitas neste final de semana com parte do elenco da novela. Inclusive, o autor do remake, Bruno Luperi, levou seus filhos para participarem da gravação de uma das últimas cenas. Os filhos dele vão interpretar os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma (Camila Morgado) na cena em que as crianças conversam com o Velho do Rio.

A novela Pantanal chega ao fim no dia 7 de outubro e será substituída por Travessia, de Gloria Perez, que estreia no dia 10 de outubro.

Veja as fotos de Marcos Palmeira caracterizado como o Velho do Rio em Pantanal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Remake Pantanal (@remakepantanal)