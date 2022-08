Pantanal: Juma impede a morte de Zaquieu

Juma vai ter que agir rápido para salvar a vida de Zaquieu após uma tragédia na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 11h40

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Zaquieu (Silvero Pereira) vai correr risco de morrer. Isso porque ele vai se tornar o alvo de Renato (Gabriel Santana), que estará revoltado após a morte do pai, Tenório (Murilo Benício).

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Tenório será morto por Alcides (Juliano Cazarré), mas a informação chegará errada aos ouvidos de Renato. O rapaz vai acreditar que quem matou o seu pai foi Zaquieu. Assim, ele resolve se vingar.

Renato pega uma arma e vai atrás de Zaquieu. Porém, o peão será defendido por Juma (Alanis Guillen). A jovem vai aparecer bem na hora em que o confronto acontecer e conseguirá salvar a vida de Zaquieu.

Relembre como foi a morte de Tenório na primeira versão de Pantanal

Na versão original de Pantanal, Tenório morreu de forma trágica. Ele foi morto por Alcides, que fez uma emboscada contra ele junto com Zaquieu. Na cena, o peão jogou uma lança no estômago do patrão e, depois, jogou o corpo de Tenório para as piranhas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!