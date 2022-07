Pantanal: Juma e Jove não vão ter alianças no casamento. Saiba o motivo!

Juma e Jove não vão trocar alianças no dia do casamento e vão usar outro item simbólico. Entenda!

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai se casar com Jove (Jesuíta Barbosa), mas a cerimônia terá um toque especial. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, os dois não vão trocar alianças como manda a tradição! Eles vão ter outro objeto simbólico.

Nas cenas, Jove já estará no altar com Juma quando percebe que não comprou as alianças. Assim, eles não vão ter os aneis para trocarem na hora do 'sim'. Então, os dois pegam penas de aves e fazem as juras de amor com a troca das penas.

Juma pede Jove em casamento na novela Pantanal

O pedido de casamento ficará sob a responsabilidade de Juma na novela Pantanal. Em uma cena romântica com Jove, ela dá a sugestão para que eles se casem. “Tava pensando... Senão era o caso de nós aproveitar a viagem do padre”, diz ela, já que o padre está indo até a fazenda para o casamento de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

Jove fica surpreso com a sugestão e não acredita no que está ouvindo. Mesmo assim, ele aceita se casar. Porém, ela colocará uma condição. “Quero nossos marruazinhos em volta de eu. Quero criar eles nem mãe criou eu, vivendo aqui”, diz ela sobre ficar na tapera.