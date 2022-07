Pantanal: Juma e Jove aparecem vestidos de noivos em nova foto

Juma e Jove vão se casar em cenas que vão ao ar semana que vem na novela Pantanal. Saiba como será!

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 09h46

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai se casar com Jove (Jesuíta Barbosa) em uma cerimônia ao ar livre na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). A cerimônia acontecerá após a fuga da noiva, que terá uma crise de ansiedade no grande dia.

Nesta semana, a emissora divulgou a primeira foto de Juma e Jove com os looks do casamento. Os dois apareceram vestidos de noivos e em clima de romance. Ela surgiu com um vestido encantador e branco, enquanto o rapaz surgiu com um look pantaneiro.

Nas cenas, Juma ficará muito ansiosa ao se ver vestida de noiva para o casamento. Ela ficará com falta de ar e Irma (Camila Morgado) tentará acalmá-la, mas sem sucesso. A noiva fugirá da casa pela janela antes da cerimônia.

Durante a fuga, Juma se depara com o Velho do Rio (Osmar Prado), que aparece para tranquilizar a amiga. Ele diz que vai estar ao lado dela durante a cerimônia de um jeito especial. Ela faz ele jurar que vai acompanhar o casamento. Assim, Juma se tranquiliza e volta para a fazenda.

Durante a cerimônia, todos se emocionam ao ouvirem um berrante tocando de longe. Rapidamente, José Leôncio reconhece o toque do berrante como sendo o seu pai, Joventino, o Velho do Rio. Então, Juma diz que sabia que ele iria aparecer no casamento e se casa com Jove.

As cenas do casamento vão ao ar no dia 18 de julho.

Foto de Juma e Jove com os looks de noivos para o casamento em Pantanal:

Foto: Globo / João Miguel Junior