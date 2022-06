Pantanal: Juma coloca condição para se casar com Jove

Após reatar o namoro com Jove, Juma faz pedido inusitado para aceitar o casamento com o rapaz na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 17h17

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai reatar o namoro com Jove (Jesuíta Barbosa) e tomará a iniciativa de falar sobre casamento com ele. Porém, ela vai colocar uma condição para que possam subir ao altar.

Nas cenas, Jove conta para Juma que Muda (Bella Campos) vai se casar com Tibério (Guito). Então, a mocinha diz que eles deveriam aproveitar a visita do padre para se casarem também. O rapaz leva um susto e pergunta se está sendo pedido em casamento, e ela confirma. “A única coisa que eu sinto é amor, Joventino. Amor por você. E agora eu tenho certeza”, diz ela. E ele brinca: “Quer dizer que, entre todos os bichos do mundo, a onça marruá escolheu se casar com um tuiuiú?”.

Então, Jove diz que quer se casar com ela e ter muitos filhos. Neste momento, Juma fala de sua condição. Ela aceita ter vários filhos, mas quer criar todos em sua tapera e longe das outras pessoas. Porém, ele rebate: “Juma, essa casa não tem a menor estrutura para receber uma família. A menor segurança”. Mesmo assim, ela insiste: “Quero nossos marruazinhos em volta de eu... Sem ninguém pra me aborrecer por perto. Quero criar eles que nem mãe criou eu, vivendo aqui...”.

Cenas do casamento de Jove e Juma ainda não foram totalmente gravadas

Nesta semana, a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, revelou que nem todas as cenas do casamento de Jove e Juma foram gravadas durante a temporada do elenco no Pantanal. A produção só gravaram as imagens mais abertas, aproveitando que boa parte do elenco estava na região na época das gravações. Assim, as cenas com a imagem mais fechada, que não mostra a paisagem da região, vão ser gravadas em estúdio no Rio de Janeiro.

A mudança aconteceu porque alguns artistas testaram positivo para Covid-19 no Pantanal e as gravações foram interrompidas e o elenco retornou ao Rio de Janeiro. Por enquanto, a Globo ainda não decidiu se vai ou não retomar as gravações no Pantanal.