Pantanal: Jove escreve carta de despedida para o pai

Saiba o que Jove diz em carta de adeus para o pai, José Leôncio, na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 10h47

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Jove (Jesuíta Barbosa) vai tomar uma decisão radical. Ele resolve que vai ficar ao lado de Juma (Alanis Guillen) apesar dos protetos do pai, José Leôncio (Marcos Palmeira). Assim, o rapaz abandona a casa do pai e deixa uma carta de despedida.

Nas cenas, Jove vai embora da casa do pai sem se despedir e deixa apenas uma carta de adeus em seu quarto. Quando encontra a carta, José Leôncio fica surpreso. Na mensagem, Jove pediu perdão por ter abandonado os negócios do pai.

“Meu pai peão, eu peço que o senhor me perdoe por isso e, se puder, entenda que eu não posso fazer as coisas como o senhor faria”, diz ele, e completa: “Para fazer jus ao nome que o senhor me deu, eu vou trazer o mais valente dos marruás para a nossa fazenda. Mas não no laço, como o senhor gostaria de ver seu filho fazendo. Será no feitiço, como o meu avô Joventino teria feito se estivesse aqui”.

José Leôncio fica furioso com atitude do filho em Pantanal

José Leôncio percebe que o filho foi viver na tapera com Juma e fica nervoso. “Aquela menina ainda vai me causar muito aborrecimento”, diz ele. Logo depois, o fazendeiro ainda reclama da atitude do filho em conversa com Irma (Camila Morgado). “Tenho sobrinho armou uma revolução naquela empresa, virou tudo de perna pro ar e, agora, sumiu. Logo agora, que tinha demonstrado tanto interesse. O que é pior: além do interesse, competência”, desabafou.