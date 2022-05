Pantanal: Jove decide fazer as pazes com José Leôncio. Saiba como será!

Saiba como será a conversa de Jove e José Leôncio após o rapaz voltar para a fazenda na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 20h15

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Jove (Jesuíta Barbosa) vai levantar a 'bandeira branca' em seu conflito com o pai, José Leôncio (Marcos Palmeira). Após a morte da mãe, Madeleine (Karine Teles), o rapaz percebe que não adianta manter a rivalidade com o pai e o procura para fazer as pazes. Eles vão ter uma conversa sincera e emocionante.

Saiba como será a conversa de Jove e José Leôncio na novela Pantanal

Nas cenas, segundo o site oficial da novela, Jove volta para a fazenda após ir ao Rio de Janeiro para dar a notícia da morte de Madeleine para a avó, Mariana (Selma Egrei). O rapaz chama o pai para uma conversa e pede desculpas pelos conflitos nos últimos tempos. “Eu queria assinar um tratado de paz com o senhor, pai”, diz ele. E o peão fica todo feliz. “Você não imagina o tanto que faço gosto em ouvir você dizer isso. Eu tive esse tempo pensando sobre as besteiras do passado...”, declara.

Então, Jove diz que eles precisam deixar o que aconteceu no passado e olhar para o futuro. José Leôncio concorda com o filho. “Estou de pleno acordo. Mas eu queria poder te dizer que eu sinto muito, de verdade”, afirma.

Assim, Jove diz que quer se casar com Juma (Alanis Guillen), ir morar na fazenda com a amada e também aprender tudo sobre os negócios da família. José Leôncio fica emocionado ao ouvir os planos do filhos e diz que apoia tudo. Inclusive, o rapaz diz que quer sair como peão na próxima comitiva do pai.