Pantanal: Jove dá ideia para o destino da sela de prata

03/08/2022

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Jove (Jesuíta Barbosa) tentará dar uma solução para a disputa da sela de prata, que é o objeto que era do pai de José Leôncio (Marcos Palmeira). O rapaz vai dar uma ideia de quem deve ficar com a sela de prata, mas deixará o pai irritado com a sugestão. Entenda aqui!

Nas cenas, Jove tentará ir em uma comitiva dos peões, mas será impedido por José Leôncio. Ele dirá que a comitiva é responsabilidade do Tadeu (José Loreto) e que Jove deve ficar na fazenda. Então, o marido de Juma dá uma ideia para o pai.

“Se o senhor quiser eu abro mão até da sela de prata... Eu abro mão daquela sela com um sorriso no rosto se você der ela para o Tadeu”, declara ele. Porém, José Leôncio fica irritado com a ideia. “Aquela sela vai ficar onde ela está. Sem dono. Pelo menos até que essa situação toda se resolva entre você e o seu irmão”, diz ele, citando a briga de Jove e José Lucas (Irandhir Santos).

Com isso, Jove rebate ao dizer que não tem outro irmão além de Tadeu, mas José Leôncio discorda e diz que tem três filhos.

Relembre quem ficou com a sela de prata na primeira versão de Pantanal

Na versão original da novela Pantanal, exibida em 1990, a disputa pela sela de prata só vou resolvida no final da trama. Os três filhos de José Leôncio entraram em um acordo sobre quem deveria ficar com o item.

Na primeira versão de Pantanal, a sela de prata não foi de fato disputada pelos três irmãos em uma corrida de cavalo. Isso porque Jove e José Lucas decidiram abrir mão da sela de prata para que Tadeu ficasse com o item. O filho de Filó foi o que mais pensou na sela de prata ao longo de toda a novela e ficou grato pela gentileza dos irmãos.

No remake da trama, a Globo ainda não revelou o que vai acontecer na disputa pela sela de prata.

