Pantanal: Jove briga com Alcides no dia do seu casamento

Durante a festa de casamento, Jove e Alcides vão se estranhar e sair no soco, com direito a declaração de que o peão de Tenório pode estar morto na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 14h05

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Jove (Jesuíta Barbosa) e Alcides (Juliano Cazarré) vão protagonizar uma briga durante a festa de casamento na fazenda. Os dois vão brigar por causa de Juma e Alcides vai bater a cabeça. Inclusive, Tenório chega a dizer que seu peão morreu.

Nas cenas, Alcides vai beber demais após ser maltratado por Tenório e ser desprezado por Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que se recusa a dançar com ele na frente de todos. Bêbado, o peão vai ver Juma (Alanis Guillen) recusando uma dança com o marido, Jove. Então, Alcides puxa a noiva para dançar com ele, contra a vontade dela. Juma se recusa e Jove aparece para defender a esposa. Neste momento, uma briga começa.

Alcides puxa a faca e chama Jove para a briga. O rapaz tenta conversar, mas a situação sai do controle, com direito a socos e empurrões. Então, Alcides cai e bate a cabeça em uma mesa. Com o peão desacordado, Tenório chega a dizer que Alcides está morto e Jove sofre com a possibilidade de ter matado uma pessoa. Pouco depois, todos recebem a notícia de que Alcides não morreu.

Fotos: Globo / João Miguel Junior

A vida dos noivos não será fácil após o casamento na novela Pantanal

Juma e Jove se casam nos próximos capítulos da novela Pantanal e no mesmo dia do casamento de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). Porém, a vida dos quatro não será nada fácil nos primeiros dias do casamento.

Muda se recusa a ter relações sexuais com Tibério porque está com medo e o peão chegará a cogitar a possibilidade de cancelar o casamento. Um climão vai ficar entre o casal até Muda ter uma conversa com Filó (Dira Paes) e mudar de ideia. Assim, os dois fazem as pazes e se amam.

Juma ainda estará brava com Jove por causa do Velho do Rio (Osmar Prado). O rapaz fez uma foto sem autorização do veterano e mentiu ao dizer que o filme foi estragado. Ao mandar revelar a foto, Jove vai provocar a fúria da esposa.