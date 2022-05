Pantanal: José Leôncio tem pesadelo com Madeleine

José Leôncio acorda tremendo de medo ao ter um sonho assustador após a morte de Madeleine na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h48

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ter um sonho assustador com Madeleine (Karine Teles), que morreu em um acidente de avião. Ele vai acordar assustado ao ouvir uma mensagem da ex-mulher após sua morte trágica.

Nas cenas, José Leôncio e todos da fazenda estão muito abalados após a tragédia com Madeleine. Ela e o piloto morreram na queda de um avião em um rio cheio de piranhas. Os corpos deles não foram encontrados, mas eles foram dados como mortos. Assim, em uma noite, o fazendeiro vai receber uma mensagem do além.

Enquanto dorme, José Leôncio sente um toque em seu rosto e tem uma visão de Madeleine. “Me leva para casa, Zé... Eu quero ir embora... Por favor, me deixa ir”, diz ela. Neste momento, o fazendeiro acorda muito assustado e grita o nome de Madeleine. Filó (Dira Paes) acorda no susto e tenta acalmar o amado.

Porém, ele insiste que viu a ex-mulher bem na sua frente. “Ela estava aqui pedindo a minha ajuda”, declara.

A morte de Madeleine na novela Pantanal

A cena da morte de Madeleine (Karine Teles) foi exibida na noite do dia 21 de março. Na trama, ela faleceu em uma acidente de avião na região do pantanal.

Na sequência, José Leôncio (Marcos Palmeira) e sua equipe receberam um chamado no rádio dizendo que um avião com Madeleine e o piloto estava perdido por causa da forte chuva na região do pantanal. Todos ficaram muito preocupados, mas ainda mantendo a esperança. Logo depois, a cena mostrou Madeleine dentro do avião com o piloto e no meio de uma tempestade. Ela estava muito tensa e arrependida por ter insistido para viajar mesmo com a chuva. Então, a cena mostrou trechos de flashback da vida de Madeleine. Enquanto ela estava de olhos fechados, o público reviu cenas de quando ela conheceu José Leôncio, do filho Jove quando era criança e de Madeleine fazendo carinho no filho. Logo depois, o avião começou a perder altitude e foi em direção a um rio. Então, o vidro da frente da aeronave estourou e a cena cortou, ficando um tempo em uma tela preta.

O capítulo continuou com a busca da equipe de José Leôncio pelo avião de Madeleine e as notícias de que não sabiam onde foi parar. Então, os destroços do avião foram encontrados em um rio que é conhecido por ter muitas piranhas e muitas pedras. A morte de Madeleine foi dada como certa pelos personagens. Irma (Camila Morgado) chorou muito com a notícia da morte da irmã. Jove (Jesuíta Barbosa) também recebeu a notícia da morte da mãe e ficou aos prantos nos braços da tia.