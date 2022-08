Pantanal: José Leôncio revela segredo para Filó

José Leôncio abre o coração e revela o motivo para nunca ter dito 'Eu te amo' para Filó na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 17h56

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai surpreender ao abrir o seu coração em uma conversa com Filó (Dira Paes). Em um momento de intimidade, ela vai contar que sente falta de ouvir 'eu te amo' do fazendeiro e ele confessa o motivo para nunca ter dito essas palavras para a companheira. O motivo do segredo do fazendeiro vai deixar os telespectadores com o coração apertadinho!

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Filó e José Leôncio conversam sobre a época em que Madeleine morou na fazenda. A cozinheira vai relembrar que sempre ouvia o berrante do fazendeiro quando ele estava voltando de uma comitiva e fica muito feliz, mas Madeleine fechava a cara e já se preparava para começar a brigar com o marido.

José Leôncio conta sobre o passado para Filó

Assim, José Leôncio confessa que tocava o berrante pensando na Filó, já que sabia que ela ia ouvir e contar para Madeleine que ele estava voltando. Neste momento, Filó diz que ele nunca disse que a amava como dizia para Madeleine e ele tenta se esquivar do assunto, mas fica emocionado e confessa um segredo.

O fazendeiro diz que jurou que nunca mais ia dizer 'eu te amo' após perder todos que amavam. Ele diz que amou seu pai, sua mãe, Madeleine e Joventino, e todos foram embora em algum momento. Filó diz que nunca vai embora da vida dele. Mesmo assim, José Leôncio não diz que ama a companheira enquanto a abraça.

