Pantanal: Irma começa a ter poderes mágicos. Saiba o motivo!

Vivendo no Pantanal, Irma vai herdar os poderes mágicos de outro personagem. Entenda como isso vai acontecer!

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 09h46

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Irma (Camila Morgado) terá poderes mágicos! Vivendo na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), ela vai herdar o lado sobrenatural de outro personagem ao viver um romance.

Saiba mais sobre a nova fase de Irma em Pantanal

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Irma vai viver um romance com Trindade (Gabriel Sater) e vai engravidar de um filho dele. Com isso, ela passará a ter poderes durante a gestação por causa do bebê, que também terá poderes mágicos por causa do pai.

Irma vai engravidar de Trindade e ele vai embora pouco depois, deixando-a com o bebê na barriga. Então, ela começa a ter premonições. Um dia, em conversa com Mariana (Selma Egrei), Irma vai dizer que mortes vão acontecer na região. Porém, ela não se lembrará do que disse.

Então, Mariana vai insistir que a filha teve um comportamento estranho e Irma diz que sente que disse algo, mas não se lembra de nada. Assim, Mariana diz que está começando a acreditar que a filha vai ter um bebê do cramulhão.