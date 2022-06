Pantanal: Guta descobre o segredo da mãe, Maria Bruaca

Guta desconfia das 'escapadas' de Maria Bruaca e decide pressionar Alcides na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 13h07

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Guta (Julia Dalavia) vai descobrir que a mãe, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), está vivendo um caso com Alcides (Juliano Cazarré). A revelação acontece por causa dos descuidos de Maria, que está fazendo várias visitas misteriosas ao quarto do peão.

Guta procura Alcides para saber a verdade na novela Pantanal

Depois que Zefa (Paula Barbosa) descobrir o que está acontecendo será a vez de Guta. A jovem vai desconfiar da mãe e contará para Zefa, que vai correndo contar para Maria Bruaca. A funcionária diz que Guta está sabendo do affair e que a patroa precisa tomar mais cuidado.

Enquanto isso, Guta procura Alcides e decide pressioná-lo. Ela diz que precisa saber a verdade, mas o peão nega tudo. Mesmo assim, Guta o alerta sobre o perigo de Tenório (Murilo Benício) descobrir que a esposa está tendo um caso com o peão.

“Ela é uma mulher casada! E o marido dela é o seu patrão! E o meu pai, quando voltar de viagem, não vai gostar nada de descobrir que você e a minha mãe estão tendo um caso”, afirma ela. Alcides continua com a sua posição de negar tudo, mas sabe que não vai conseguir esconder por muito tempo.