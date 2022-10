Pantanal: final da novela teve narração de Benedito Ruy Barbosa

Transformação de José Leôncio em Velho do Rio, o luto de Filó no velório e declaração de Benedito Ruy Barbosa emocionam o público no último capítulo da novela Pantanal

O último capítulo da novela Pantanal, da Globo, emocionou os telespectadores na noite desta sexta-feira, 7. O público conferiu os desfechos dos personagens, que contaram com cenas marcantes e memoráveis no final.

Nas redes sociais, os internautas revelaram que ficaram comovidos com as cenas finais da trama, incluindo a morte de José Leôncio, o reencontro dele com o Velho do Rio, o luto de Filó e também uma homenagem para o autor da novela, Benedito Ruy Barbosa, na cena final.

“Eu estou em pratos”, disse um intenauta. “Que final lindo”, afirmou outro. “Que final épico”, comentou mais um. “Obrigada por tudo Pantanal! Foram meses incríveis”, afirmou outro.

O que aconteceu no último capítulo de Pantanal

No último capítulo de Pantanal, o público conferiu quando Tadeu (José Loreto) descobriu que não é filho biológico de José Leôncio (Marcos Palmeira) e surtou. O peão tentou fugir da fazenda, mas encontrou o Velho do Rio (Osmar Prado) no meio do caminho e os dois tiveram uma conversa emocionante, na qual o senhor afirmou que o peão é seu neto do amor. Logo depois, o público conferiu que Irma (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos) conseguiram abrir a escola da comunidade. Então, o casamento triplo aconteceu, com a união de José Leôncio, Filó, Tadeu, Zefa, Irma e José Lucas. Inclusive, duas gestações foram reveladas: Muda e Zefa engravidaram no final.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) voltaram para o Pantanal para a cena do casamento e o peão reencontrou o seu amigo Zaquieu (Silvero Pereira). Além disso, Zaquieu encontrou um par romântico. Ele deu um beijo em João Zoinho (Thommy Schiavo). Na sequência, Maria Bruaca reencontrou a filha, Guta (Julia Dalavia), e as duas deram um abraço apertado.

Por fim, uma sequência emocionante encerrou a trama. José Leôncio morreu na sala de casa após ver a foto do pai no retrato tirado por Jove (Jesuíta Barbosa). Ele foi reencontrar o pai, o Velho do Rio, que se despediu do filho. Assim, José Leôncio assumiu o lugar de Velho do Rio do Pantanal ao vestir as roupas deixadas para trás pelo pai.

Logo depois, a família se despediu em um velório emocionante no rio, com direito ao luto de Filó e o caixão sendo levado pela chalana. O tempo passou e Filó apareceu como a comandante da família, e com muita saudade do marido. Enquanto isso, José Leôncio curtia a companhia dos filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma (Camila Morgado) – que foram interpretados pelos filhos do autor do remake, Bruno Luperi).

Isso aqui... a gente tá falando é da ELITE! #Pantanalpic.twitter.com/eLmQGBBuFw — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 8, 2022

Por fim, o autor original de Pantanal, Benedito Ruy Barbosa, narrou as palavras de encerramento da novela.

Confira qual foi o texto narrado por Benedito Ruy Barbosa no final de Pantanal:

“O homem é o único animal que cospe na água que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que derruba a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando à morte”.