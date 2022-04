'Pantanal' conquista o público e bate recorde de audiência

Nova versão da novela 'Pantanal' conquista o público de casa e eleva os índices da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 16h14

Os baixos índices conquistados pela novela Um Lugar ao Sol ficaram para trás com a chegada do remake de Pantanal no horário nobre da Globo.

Baseada na obra do escritor Benedito Ruy Barbosa (90), a trama rural já conquistou os telespectadores que seguem acompanhando diariamente a história do fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira).

De acordo com dados divulgados pelo site Notícias da TV, na noite desta terça-feira, 19, o folhetim atingiu a sua melhor marca ao ultrapassar os 30 pontos de média na Grande São Paulo.

O capítulo de Pantanal, que terminou com o primeiro encontro entre Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa), elevou os números do canal e marcou 30,2, impulsionando até mesmo o BBB 22, que atingiu 25,0 pontos de média.

Primeira versão bombou nos anos 90

Exibida originalmente nos anos 90, a novela Pantanal fez bastante sucesso na programação da extinta TV Manchete, que apostou na trama rural e fisgou o público de casa com uma história forte, repleta de aventura, drama e romance.