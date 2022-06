Pantanal: autor faz mudança no final trágico do filho de Tenório

Saiba como será a morte de um dos filho de Tenório após mudança do autor Bruno Luperi na cena da versão original da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 10h58

Em uma cena da novela Pantanal, da Globo, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício) terá um final trágico. O jovem Roberto (Cauê Campos) vai morrer em um rio perto da fazenda do pai no pantanal, mas um detalhe no desfecho dele será diferente da versão original da novela – exibida em 1990.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o autor Bruno Luperi decidiu mudar quem vai matar o jovem Roberto. Na versão original, o filho de Tenório morreu devorado por uma sucuri. Porém, agora, o rapaz será assassinado por Solano (Rafael Sieg), um novo capataz do fazendeiro.

A morte do filho de Tenório na novela Pantanal

Nas cenas, Tenório contrata Solano para dar um tiro em José Lucas (Irandhir Santos). Um dia, Roberto vê Solano com uma arma após o disparo contra José Lucas e fica desconfiado. Com medod de ter sido descoberto, Solano disfarça e leva Roberto para um passeio de barco.

No rio, os dois encontram uma sucuri e Solano vai provocar o animal, mas Roberto o impede. No meio da confusão Solano cai na água e Roberto tenta ajudá-lo, mas o vilão puxa o rapaz para dentro do rio. Pouco depois, o capataz volta para o barco e percebe que o filho do patrão está boiando ali perto. Ele pega o jovem para dentro do barco, mas resolve jogá-lo de volta na água para que ele morra afogado.

Assim, Solano volta para a fazenda e diz que Roberto foi atacado por uma sucuri, mas ninguém acredita. Isso porque todos dizem que sucuri não ataca humanos. Um tempo depois, o corpo de Roberto é localizado e todos percebem que ele morreu afogado, e não foi morto por uma sucuri. Desse modo, Solano terá que dar explicações.