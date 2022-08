Pantanal: Alcides surpreende Maria Bruaca com pedido na chalana

Apaixonado, Alcides procura Maria Bruaca e faz convite ao descobrir que ela está vivendo na chalana em cena da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 13h39

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Alcides (Juliano Cazarré) vai descobrir que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está morando e trabalhando na chalana de Eugênio (Almir Sater) e vai ao encontro dela. Lá, ele faz um pedido para a amada.

Nas cenas, Muda (Bella Campos) vai contar para Alcides que Maria está morando na chalana e diz que ele poderia usá-la para atrair Tenório (Murilo Benício) e matá-lo. Porém, Alcides não aceita a proposta e vai atrás de Maria.

Maria chora nos braços de Alcides em Pantanal

Na chalana, ela se emociona ao reencontrar o peão. “Ele me botou para fora de casa, Alcides”, diz ela, e ele afirma: “Você devia ter ido embora comigo, Maria”. Então, o peão diz que agora Tenório deve ir atrás dele e Maria diz que ele precisa fugir.

No entanto, Alcides tem uma ideia e faz um convite para Maria. Ele diz que só vai fugir se ela for junto com ele. “Para qualquer canto. Pro fim do mundo, se for preciso. Mas você não pode viver subindo e descendo esse rio nessa chalana”, diz ele. Assim, Maria o abraça e chora.

