Pantanal: Alcides choca Juma ao revelar segredo do passado

Passado de Alcides será revelado durante conversa com Juma na novela Pantanal: 'Matou o teu irmão'

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 19h09

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Alcides (Juliano Cazarré) vai ter uma conversa reveladora com Juma (Alanis Guillen). Ele vai até a casa da filha de Maria Marruá para acompanhar Guta (Julia Dalavia) e acaba revelando detalhes do seu passado misterioso.

Nas cenas, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma estão de volta ao pantanal e Guta decide ir conversar com o rapaz. Ela vai até a tapera de Juma junto com Alcides. Quando Guta e Jove saem para conversar, Alcides e Juma ficam sozinhos e ele puxa assunto.

O peão de Tenório (Murilo Benício) conta que veio do mesmo lugar que a família de Juma. Ele conta que também veio do Sarandi, que é a mesma região que os pais de Juma viviam no passado. Juma fica em choque com a coincidência na história deles e a surpresa não vai pararpor aí.

Alcides conta que sabe sobre a disputa de terras na região e faz uma revelação que liga os dois. “Eu sou o filho do jagunço que matou o seu irmão Francisco”, diz ele.

Alcides vai se envolver com Bruaca

Em breve, Alcides vai viver um affair com Maria Bruaca. Tudo começará quando ela descobrir que está sendo traída há anos pelo marido, Tenório. Ela descobre que ele tem uma segunda família em São Paulo e fica desolada. Assim, a dona de casa resolve dar o troco.

Após se aproximar de Alcides, ela se entrega à paixão com o peão e eles vão ter vários momentos de intimidade pelas costas de Tenório.