Paloma Duarte e Debora Ozório revelam a emoção de cena da descoberta em Além da Ilusão

As atrizes Paloma Duarte e Debora Ozório estão ansiosas para ver na TV a cena tão esperada de quando Heloisa e Olívia descobrem que são mãe e filha na novela Além da Ilusão. A cena tão esperada deverá ir ao ar a partir de quinta-feira, 30, e as atrizes contaram mais sobre como foi gravar a sequência.

Paloma Duarte falou sobre a emoção da cena. "Me emocionei muito sim, é uma sequência linda. Ainda não assisti, só verei no ar. O público pode esperar assistir aos atores totalmente entregues, entrelaçados", disse ela. E Debora completou a parceira de cena. "A trama dos personagens está muito bem desenvolvida e esse momento é muito esperado. Ainda não assisti nada. Estou supercuriosa. É um momento muito marcante pra novela, fizemos com muito amor e entrega. Acredito que o resultado será lindo", declarou.

Debora Ozório ainda revelou sobre a parceria com Paloma Duarte. "Paloma é uma atriz feroz e eu fui aberta para jogarmos juntas em um momento que esperamos muito para acontecer. Desde a preparação a gente se comunicava no olhar. É uma cena que envolve muito da trama e resolve um conflito importante para ambas as personagens. Foi emocionante! Nos jogamos sem pensar. Agora é aguardar para assistir", declarou.

Nas cenas, Leônidas (Eriberto Leão) incentiva Fátima (Patricia Pinho) a procurar Heloisa para contar a verdade sobre Olivia. Ele já sabe que Olivia é a filha perdida de Heloisa, mas acredita que a conversa deve acontecer de mãe para mãe, já que a própria Fátima não sabia a verdadeira origem da filha que adotou ainda bebê até pouco tempo. Assim, ele diz para Fátima que ela deve contar a verdade, ou ele mesmo fará isso.

Assim, Fátima procura Heloisa e pede por uma conversa sincera. Com o sapatinho da bebê em mãos, ela conta toda a verdade sobre a adoção de Olivia em uma cena emocionante. Pouco depois, Fátima também conta a verdade para Olivia, que procura Heloisa para uma conversa emocionante.

A autora Alessandra Poggi contou sobre a emoção que quis passar com a cena. "Quem descobre a verdade é Leônidas, mas ele entende que quem precisa contar para Heloísa é Fátima. Ele entende que essa é uma conversa de mãe para mãe. Então ele deixa esse momento para as duas. Fiz essa escolha porque, a meu ver, ficaria muito mais bonita e emocionante a cena - uma mãe revelando pra outra que criou sua filha. A dor das duas – uma ganhando a filha de volta e a outra perdendo – mais comovente, mais dramático e mais forte", declarou ela.

E ainda elogiou o trabalho de Patricia Pinho e Paloma Duarte. "Patricia Pinho num papel dramático, depois de muitos trabalhos no humor, emociona como a mãe adotiva que nunca teve coragem de contar a verdade à filha com medo de perdê-la, mas que ao mesmo tempo vai entender a dor de Heloísa, quando descobrir que Olívia é a filha perdida da patroa. E Paloma Duarte com uma personagem tão forte, com tantas camadas, que vive a culpa de ter traído a irmã e engravidado do cunhado, que abriu mão da filha pra guardar aquele segredo, que não se permite ser feliz por conta disso. Está brilhando! As duas estão de parabéns", afirmou.

O diretor Luiz Henrique Rios também contou sobre os bastidores de como foi conduzir a cena marcante. "Eu acho que tanto os atores quanto um diretor sabem que terão que enfrentar um grande desafio, que é descobrir algo que já se sabe. As duas atrizes estavam muito ansiosas para se encontrarem e poder trocar entre elas um lugar de muita verdade. A Heloísa, por estar ali na frente da Fátima, descobrindo que sempre esteve ao lado da filha e percebendo naquela mulher não uma inimiga, mas uma companheira. E a Fátima, pelo constrangimento de ter vivido tanto tempo ao lado da mãe verdadeira da filha adotiva sem saber de nada. Esse lugar da surpresa era o que me interessava que acontecesse na cena, então, me preparei primeiro para ouvir muito o que elas estavam sentindo; permiti uma marca que as deixasse o mais livres possível para poder sentir; e provocando nelas um estado de alteração positivo, ou seja, um lugar em que essa descoberta pudesse se dar naquele momento, para que uma pudesse olhar para a outra e viver seus constrangimentos, suas aflições, alegrias e dores ali, de maneira intensa, não como duas atrizes, mas como duas personagens. Acho que conseguimos isso de uma maneira bem bacana. Elas ficaram muito felizes, e eu saí esse dia muito feliz", contou ele.