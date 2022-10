‘O Rei do Gado’ é a próxima novela escolhida pela Globo para retornar às telinhas

Após final de Pantanal, O Rei do Gado, outra trama de Benedito Ruy Barbosa volta a ser passada pela emissora

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 22h51

Nesta sexta-feira, 7, o grande sucesso Pantanal chegou à um fim. Mas os órfãos da novela não ficarão sem tramas de Benedito Ruy Barbosa. O Rei do Gado é a novela escolhida pela Globo para retornar às telinhas, sendo transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, entrando no lugar de A Favorita.

Escrita pelo mesmo autor de Pantanal, Benedito Ruy Barbosa, a história passou originalmente no ano de 1996. A trama conta sobre o romance de um latifundiário pecuarista, Bruno Mezenga, vivido por Antônio Fagundes, com a boia-fria Luana, interpretada por Patrícia Pillar.

Descendentes de duas famílias italianas rivas, os Mezenga e os Berdinazi, fizeram suas fortunas com criação de gado e plantações de café, respectivamente. O elenco da novela ainda conta com nomes de peso como Fábio Assunção, Glória Pires e Raul Cortez.

A novela começa a ser exibida a partir de novembro nas telinhas da Rede Globo, pelo Vale a Pena Ver de Novo.

Cristiana Oliveira, a Juma de Pantanal dos anos 90, faz bela homenagem para Alanis Guillen

A Juma original, Cristiana Oliveira, que viveu a personagem na novela dos anos 90, fez uma bela homenagem para Alanis Guillen, que vive a onça na novela atual, que se encerrou nesta sexta-feira, 7.

No Instagram, Cristiana escreveu um textão lindo para Alanis. “Pequena, hoje eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa que senti quando me despedi da Juma em 1990. Emoção, saudades, gratidão, amor, identificação, respeito… Agora é sua vez. Sabe que desde o início estive com você, e sabia que iria fazer a “sua” Juma do seu jeito, com a sua personalidade, sua identidade, sua sensibilidade e sabedoria”, disse.

“E você a fez. Brilhantemente, no seu ritmo, no seu entendimento e inteligência. A Juma é a Juma… ela escolhe as intérpretes dela. E nos escolheu. Obrigado Juma! Por ser tão especial e mágica! E nos ensinar tanto… Não é, @alanissguillen? Na última foto nós com sua mamis linda @valeriaguillen_arq”, completou.